Агент Левандовского: «Общались с “Миланом” и “Юве”, но Роберт им не по карману, Серия А уже не самая богатая. Германия не вариант, во Францию его не тянуло, а АПЛ да

— Да, так и было. Я тоже с ним разговаривал. Я хорошо знаю Роберта и понимаю, чего он ищет. Он хотел получать удовольствие от футбола, чувствовать себя лидером, любить и быть любимым. «Порту» мог ему это дать, поэтому вариант выглядел интересным.