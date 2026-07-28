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Агент Левандовского: «Общались с “Миланом” и “Юве”, но Роберт им не по карману, Серия А уже не самая богатая. Германия не вариант, во Францию его не тянуло, а АПЛ да

Пини Захави, агент Роберта Левандовского, объяснил, почему его клиент не остался в Европе, а присоединился к «Чикаго Файр».

Источник: Спортс‘’

— Почему Левандовски не получал предложений от европейских клубов?

— Потому что он не хотел за них играть. В Испании его интересовала только «Барселона». Германия не вариант, как и Франция — туда Роберта никогда не тянуло.

Англию мы даже не обсуждали. Несколько знакомых из клубов АПЛ спрашивали меня про Роберта, но я сразу отвечал, что это невозможно. Вариантов было всего два: Португалия и Италия.

— Я слышал, что президент «Порту» Андре Виллаш-Боаш лично звонил Левандовскому и уговаривал его перейти в Португалию.

— Да, так и было. Я тоже с ним разговаривал. Я хорошо знаю Роберта и понимаю, чего он ищет. Он хотел получать удовольствие от футбола, чувствовать себя лидером, любить и быть любимым. «Порту» мог ему это дать, поэтому вариант выглядел интересным.

Они очень сильно его хотели и пытались убедить до последнего. Но Леву «Порту» не интересовал.

— А как обстояло дело с Италией? Были слухи про «Милан» и «Ювентус»

— Я встречался с топ-руководством «Милана», также разговаривал с генеральным директором «Ювентуса» Дамьеном Комолли. Для обоих клубов трансфер Роберта стал бы событием огромного масштаба, но, если говорить честно, Левандовски был им не по карману. Серия A уже не самая богатая лига мира, сейчас там очень сложная финансовая ситуация, — сказал Захави.