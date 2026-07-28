«ПСЖ» хочет минимум 120 млн евро за Барколя, «Ливерпуль» предлагает намного меньше, переговоры только начались. Игрок хочет перейти

Сообщается, что на данный момент позиции клубов значительно расходятся: «ПСЖ» оценивает Барколя как минимум в 120 миллионов евро, тогда как предложения «Ливерпуля» существенно ниже. На данный момент парижане не намерены расставаться с футболистом, который хочет играть более весомую роль в клубе.