«ПСЖ» хочет минимум 120 млн евро за Барколя, «Ливерпуль» предлагает намного меньше, переговоры только начались. Игрок хочет перейти

Контракт между английским клубом и игроком еще не согласован, а переговоры между клубами только начинаются.
Ранее стало известно, что французский вингер принял решение не продлевать контракт с «Пари Сен-Жермен», действующий до 2028 года. После этого 23-летний футболист дал согласие на переход в «Ливерпуль».
Сообщается, что на данный момент позиции клубов значительно расходятся: «ПСЖ» оценивает Барколя как минимум в 120 миллионов евро, тогда как предложения «Ливерпуля» существенно ниже. На данный момент парижане не намерены расставаться с футболистом, который хочет играть более весомую роль в клубе.