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«ПСЖ» хочет минимум 120 млн евро за Барколя, «Ливерпуль» предлагает намного меньше, переговоры только начались. Игрок хочет перейти

«Ливерпуль» и «ПСЖ» пока далеки от сделки по Брэдли Барколя, сообщает L"Équipe.

Источник: Спортс‘’

Контракт между английским клубом и игроком еще не согласован, а переговоры между клубами только начинаются.

Ранее стало известно, что французский вингер принял решение не продлевать контракт с «Пари Сен-Жермен», действующий до 2028 года. После этого 23-летний футболист дал согласие на переход в «Ливерпуль».

Сообщается, что на данный момент позиции клубов значительно расходятся: «ПСЖ» оценивает Барколя как минимум в 120 миллионов евро, тогда как предложения «Ливерпуля» существенно ниже. На данный момент парижане не намерены расставаться с футболистом, который хочет играть более весомую роль в клубе.