«Интеру», «Сосьедаду», «Кристал Пэлас» и «Эвертону» интересен Зезе из «Неома». Защитник Франции U21 стал главной целью Индзаги и «Аль-Хилаля»

По данным L"Equipe, за бывшим защитником «Нанта» внимательно следят «Интер» и «Реал Сосьедад». Миланцы знают, что «Неому», вероятно, придется продавать футболистов, чтобы поправить финансовое положение, и продолжат следить за 21-летним футболистом. При этом вряд ли клуб Серии А сделает предложение в ближайшем будущем.