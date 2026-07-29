Kick It Out получила рекордные 1744 сообщения о дискриминации в сезоне-2025/26 — на 25% больше, чем год назад. Почти половина посвящена расизму

Получены 1744 сообщения о подобных инцидентах — это рекордный показатель. Обращений стало на 25% больше, чем в предыдущем сезоне, а число зафиксированных инцидентов впервые превысило тысячу и составило 1255.
Количество жалоб выросло во всех сегментах футбола. В профессиональном футболе и на любительском уровне число обращений выросло на 41% — до 636 и 458 соответственно. Количество онлайн-жалоб увеличилось на 5% и достигло 650.
Расизм остается самой распространенной формой дискриминации — 792 сообщения (45% от общего числа). При этом рекордно высоким стало количество жалоб на сексизм, гомофобию, антисемитизм, эйблизм и исламофобию.
Организация также зафиксировала рост случаев массового дискриминационного скандирования — на 41%. Количество сообщений с антииммигрантской риторикой удвоилось по сравнению с двумя предыдущими сезонами, вместе взятыми. Значительно выросло число оскорблений в адрес арбитров — 97 сообщений, что равно общему количеству за три предыдущих сезона. Более трети из них — сексистские оскорбления в адрес женщин-судей.
В детско-юношеском футболе пятый год подряд фиксируется рост жалоб. Количество инцидентов с участием игроков до 18 лет выросло на треть и достигло рекордных 248.