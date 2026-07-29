Kick It Out получила рекордные 1744 сообщения о дискриминации в сезоне-2025/26 — на 25% больше, чем год назад. Почти половина посвящена расизму

Организация также зафиксировала рост случаев массового дискриминационного скандирования — на 41%. Количество сообщений с антииммигрантской риторикой удвоилось по сравнению с двумя предыдущими сезонами, вместе взятыми. Значительно выросло число оскорблений в адрес арбитров — 97 сообщений, что равно общему количеству за три предыдущих сезона. Более трети из них — сексистские оскорбления в адрес женщин-судей.