Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Шэмрок Роверс
2
:
Арарат-Армения
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Хартс
0
:
Штурм
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
П 4:1
Целе
2
:
Эгнатия
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Динамо З
3
:
Тун
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дрита
2
:
Флориана
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
П 5:3
ЦСКА 1948
0
:
Спартак Тр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рига
5
:
Вардар
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Аполлон
3
:
Дила
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
2DROTS
2
:
Орел
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Линколн
0
:
Мьельбю
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Кристалл-МЭЗТ
3
:
Салют Белгород
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
КуПС
0
:
Сабах
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Анжи
1
:
Нефтяник
5
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
БоМиК
1
:
Фанком Броук Бойз
2
П1
X
П2

Лапочкин о молодых судьях в РПЛ: «Их привели туда как необстрелянных юнцов. Когда в 24 года арбитр говорит, что он здесь главный — это странно. Опытные судьи чувствуют себя не в своей тарелке»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказался о появлении молодых судьей в РПЛ.

"Из восьми игр первого тура в четырех были дебютанты. Я не представляю, как сейчас себя чувствуют Кукуляк, Кукуян, Казарцев, Чебан и Иванов. Они много судили, а тут пришли пацаны, которые два года назад были в ЮФЛ.

Конечно, это должен быть эволюционный процесс, но мы видим, что их привели туда как необстрелянных юнцов. В матче «Динамо» — «Крылья Советов» судье 24 года. Там ничего не произошло, но до матча в интервью он сказал, что на поле судья — главный, не футболисты и не тренеры. Это вызвало шок у всех, а через день РФС чуть почистил интервью — этих фраз уже не было. Но когда в 24 года судья выходит на поле и говорит, что он здесь главный — это странно.

— Это недоверие Мажича к опытным арбитрам, которых вы упомянули?

— Конечно. Я думаю, это такая политика: «Я пришел и обновил. У молодых что-то не получается? Вы же просили — я сделал, стариков всех пододвинул». Опытные арбитры сейчас чувствуют себя не в своей тарелке, — сказал Лапочкин в шоу «Это футбол, брат!».