Лапочкин о молодых судьях в РПЛ: «Их привели туда как необстрелянных юнцов. Когда в 24 года арбитр говорит, что он здесь главный — это странно. Опытные судьи чувствуют себя не в своей тарелке»

Конечно, это должен быть эволюционный процесс, но мы видим, что их привели туда как необстрелянных юнцов. В матче «Динамо» — «Крылья Советов» судье 24 года. Там ничего не произошло, но до матча в интервью он сказал, что на поле судья — главный, не футболисты и не тренеры. Это вызвало шок у всех, а через день РФС чуть почистил интервью — этих фраз уже не было. Но когда в 24 года судья выходит на поле и говорит, что он здесь главный — это странно.