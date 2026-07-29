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Директор «Бешикташа» Озен: «Три раза встречались с Салахом, как только заговорили о финансах — процесс замедлился. Наше предложение на столе, нового не будет»

Директор «Бешикташа» Ондер Озен подтвердил, что клуб пытается подписать Мохамеда Салаха.

"Мы выходили на контакт с Салахом и касались в том числе модели финансирования. Салах — игрок мирового уровня и уважаемый спортсмен. Мы встречались с ним три раза, не углубляясь в финансовые детали переговоров. До этого момента все шло гладко. Как только начались обсуждения финансов, процесс стал замедляться (по состоянию на 21 июля). Появились требования, которые фактически остановили и обмен информацией, и обсуждение финансовой стороны. Я могу предположить, что такой уважаемый спортсмен, как Салах, не был в курсе этих требований.

У меня нет возможности сказать «да» или «нет» [насчет того, будет ли новое предложение]. Предложение «Бешикташа», сделанное на наших условиях, лежит на столе. Если на него придет ответ, его можно будет рассмотреть. Но «Бешикташ» нового предложения делать не будет. Они сказали, что ведут переговоры и с другим клубом. Возможно, там они придут к соглашению.

Наше последнее предложение Салаху — это окончательное слово, которое не идет вразрез с идентичностью клуба «Бешикташа», — сказал Озен.