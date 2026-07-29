Директор «Бешикташа» Озен: «Три раза встречались с Салахом, как только заговорили о финансах — процесс замедлился. Наше предложение на столе, нового не будет»

"Мы выходили на контакт с Салахом и касались в том числе модели финансирования. Салах — игрок мирового уровня и уважаемый спортсмен. Мы встречались с ним три раза, не углубляясь в финансовые детали переговоров. До этого момента все шло гладко. Как только начались обсуждения финансов, процесс стал замедляться (по состоянию на 21 июля). Появились требования, которые фактически остановили и обмен информацией, и обсуждение финансовой стороны. Я могу предположить, что такой уважаемый спортсмен, как Салах, не был в курсе этих требований.