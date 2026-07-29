Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Шэмрок Роверс
2
:
Арарат-Армения
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Хартс
0
:
Штурм
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
П 4:1
Целе
2
:
Эгнатия
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Динамо З
3
:
Тун
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дрита
2
:
Флориана
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
П 5:3
ЦСКА 1948
0
:
Спартак Тр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рига
5
:
Вардар
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Аполлон
3
:
Дила
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
2DROTS
2
:
Орел
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Линколн
0
:
Мьельбю
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Кристалл-МЭЗТ
3
:
Салют Белгород
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
КуПС
0
:
Сабах
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Анжи
1
:
Нефтяник
5
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
БоМиК
1
:
Фанком Броук Бойз
2
П1
X
П2

Корнеев о Бориско: «Уход в ЦСКА — это точно удар в спину Талалаеву. Случилось все несвоевременно»

Игорь Корнеев оценил переход голкипера «Балтики» Максима Бориско в ЦСКА.

Источник: Спортс‘’

«Это точно удар в спину [тренеру “Балтики”] Талалаеву. И как поздно это сделали. Сейчас “Балтика” должна искать вратаря. Говорят, Латышонок придет, это тоже сильный игрок. Но Бориско, наверное, хотел уйти, и это произошло, просто случилось все немножко несвоевременно.

Для ЦСКА такой трансфер ожидался, особенно после травмы Акинфеева. Тороп сразу занервничал, как только вышел из зоны комфорта. Раньше для Торопа все было понятно, а тут зашел медведь в берлогу. Будет интересно наблюдать, как Тороп будет справляться с этой ситуацией«, — сказал экс-игрок “Барселоны”.