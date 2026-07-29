Корнеев о Бориско: «Уход в ЦСКА — это точно удар в спину Талалаеву. Случилось все несвоевременно»

Для ЦСКА такой трансфер ожидался, особенно после травмы Акинфеева. Тороп сразу занервничал, как только вышел из зоны комфорта. Раньше для Торопа все было понятно, а тут зашел медведь в берлогу. Будет интересно наблюдать, как Тороп будет справляться с этой ситуацией«, — сказал экс-игрок “Барселоны”.