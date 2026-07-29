Вингер «Наполи» Линдстрем близок к аренде в «Шальке». Он играл за «Вольфсбург» и «Эвертон» последние два года

Переговоры немецкого и итальянского клубов по 26-летнему датчанину находятся на продвинутой стадии.
Последние два года Линдстрем выступал на правах аренды в «Вольфсбурге» и «Эвертоне».
В 2023 году «Наполи» купил его у «Айнтрахта» за 30 млн евро.
Вингер «Наполи» Йеспер Линдстрем близок к переходу в «Шальке» на правах аренды.
Переговоры немецкого и итальянского клубов по 26-летнему датчанину находятся на продвинутой стадии.
Последние два года Линдстрем выступал на правах аренды в «Вольфсбурге» и «Эвертоне».
В 2023 году «Наполи» купил его у «Айнтрахта» за 30 млн евро.