Мать Манчини о его назначении в сборную Италии: «Надеюсь, он добьется еще одного великого триумфа. Мы должны вернуться к поиску и развитию талантов в стране»

"Я очень рада. Это лучше и потому, что он сможет быть ближе к нам. Прошлый год был ужасным из-за войны в тех краях [в Катаре].
Он серьезный человек. Когда он говорит, что может и сможет сделать — он это делает. Для успешного проекта нужны подходящие люди.
Мы должны вернуться к поиску и развитию талантов в Италии. Раньше были люди, которые могли отыскать более мастеровитых ребят, и эту работу нужно возобновить.
Надеюсь, он сможет добиться еще одного великого триумфа, я бы очень этого хотел. Все, что я скажу ему: удачи", — сказала Марианна Пуоло.
Под руководством Манчини «скуадра адзурра» выиграла Евро-2020.