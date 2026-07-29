Васильев про ЧМ: «Еще один в США — уже перебор. Зачем, если по щелчку пальцев Трампа в мире меняются правила и переворачиваются вверх ногами?»

"Не думаю, что в США скоро снова будет чемпионат мира. Еще один — уже перебор. За турнир была отмена красной карточки игрока американской команды, поведение Инфантино. Если чемпионат мира повторно будет там — это все. Зачем тогда все нужно, если по щелчку пальцев Трампа в мире меняются правила и переворачиваются вверх ногами? Так невозможно.