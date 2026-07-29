Талалаев о переходе Бориско в ЦСКА: «Я уже все сказал, добавить нечего»

«Я уже все сказал о переходе Бориско, у меня другой реакции никакой нет. Добавить нечего», — сказал Талалаев.
На днях Талалаев заявил: «Если завтра Бориско подпишет контракт с ЦСКА, это выстрел в голову и борьба за выживание».
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Биография Андрея Талалаева: карьера и личная жизнь футбольного тренера
Андрей Талалаев в настоящее время переживает невероятную волну популярности. Тренер, то и дело курсировавший между аутсайдерами РПЛ, ФНЛ и телевидением, в этом году построил крепкую команду в Калининграде. «Балтика» всё ещё идёт в группе лидеров чемпионата и не собирается останавливаться. Такого в биографии русского Раньери прежде не случалось.Читать дальше