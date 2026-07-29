Генич о переходе Бориско в ЦСКА: «Балтике» нужно было прописать больше отступных. Могли купить и за 300 миллионов"

Думаю, будь там 300 миллионов рублей, Бориско могли купить и за эти деньги. Вратарь в самом соку, до травмы провел хороший сезон. В любом случае, с коммерческой точки зрения продажа вратаря в ЦСКА выглядит для «Балтики» хорошим вариантом, если у них есть запасной вариант. Так что это win‑win [плюс] для всех", — сказал Генич.