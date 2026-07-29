Мовсисян написал детскую книгу «Пыль и мечты»: «Это для следующего поколения — чтобы знали, как и откуда я пришел. Планирую выпустить пять»

— Я давно об этом думал. Но сесть и написать — все заняло около года. Работал с соавтором: он задавал вопросы мне и моим родственникам, а потом собрал все воедино. Книга больше для детей, для следующего поколения — чтобы они знали, как и откуда я пришел. Это первая из пяти книг, которые я планирую выпустить.