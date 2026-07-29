Игорь Ледяхов: «Футбол все-таки чуть более энергозатратный, чем хоккей. В футболе ты не можешь сыграть матч на следующий день, если отбегал 90 минут»

"Футболисты все-таки бегают чуть побольше, чем минуту. Футболисты на спринтах меньше работают, чем хоккеисты. Футбол и хоккей — это два очень сложных вида спорта. Чтобы сделать выводы, кто более энергозатратный, надо проводить исследования. Так что причину спора я не очень понимаю.
Понятно, что футболисты будут защищать свой вид спорта, хоккеисты — свой. Не стоит даже обсуждать сложность. Но в футболе ты не можешь сыграть матч на следующий день, если ты отбегал 90 минут.
В хоккее играют за счет скольжения, много матчей в том же плей-офф. Наверное, футбол все-таки чуть более энергозатратный вид спорта, чем хоккей", — сказал Ледяхов.
Владимир Крикунов: «Футболисты больше минуты за матч быстро не бегают. В хоккее энергозатраты больше».
Владимир Пономарев: «Футбол в 10 раз сложнее хоккея, две разные планеты. Харламов, Михайлов, Фирсов, Петров поиграли 15 минут с нами и подохли на поле».
Кожевников о словах Пономарева, что «футбол в 10 раз сложнее хоккея»: «Зависть. Сколько славы нам принес хоккей, а сколько футбол? Вот и все».