Игорь Ледяхов: «Футбол все-таки чуть более энергозатратный, чем хоккей. В футболе ты не можешь сыграть матч на следующий день, если отбегал 90 минут»

"Футболисты все-таки бегают чуть побольше, чем минуту. Футболисты на спринтах меньше работают, чем хоккеисты. Футбол и хоккей — это два очень сложных вида спорта. Чтобы сделать выводы, кто более энергозатратный, надо проводить исследования. Так что причину спора я не очень понимаю.