Бубнов о дебюте Касаджикова в РПЛ: «Голевая в стиле Батракова, Месси. Потом двух человек обвести… “Оренбург” никуда не вылетит, они фарм-клуб “Зенита”

Это знаешь, о чем говорит? Что «Оренбург» никуда не вылетит. Они являются фарм-клубом «Зенита». Они [ «Зенит»] там будут молодых обстреливать, те с удовольствием — играть. Всем будет польза. Такие фарм-клубы во всем мире существуют, — сказал экс-защитник «Спартака» в эфире «Коммент. Шоу».