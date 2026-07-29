Бубнов о дебюте Касаджикова в РПЛ: «Голевая в стиле Батракова, Месси. Потом двух человек обвести… “Оренбург” никуда не вылетит, они фарм-клуб “Зенита”

В 1-м туре вингер «Оренбурга» забил гол и сделал ассист в матче с «Ростовом» (2:1). Права на 18-летнего игрока принадлежат «Зениту».
"Ой, красавец! Вообще супер! Самое главное, во-первых, передача с углового, голевая, в стиле Сперцяна, Батракова, Месси, всех подряд. Это, конечно, наиграно. Потом принять в штрафной, двух человек обвести… Это лучший гол не только 1-го тура, но, может, и всего сезона.
Это знаешь, о чем говорит? Что «Оренбург» никуда не вылетит. Они являются фарм-клубом «Зенита». Они [ «Зенит»] там будут молодых обстреливать, те с удовольствием — играть. Всем будет польза. Такие фарм-клубы во всем мире существуют, — сказал экс-защитник «Спартака» в эфире «Коммент. Шоу».