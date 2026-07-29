«Спартак» подписание Дзюбы не рассматривал — клуб считает, что форвард не подходит Карседо и может негативно влиять на коллектив («Mash на спорте»)

Как сообщает телеграм-канал «Mash на спорте», 37-летний нападающий, находящийся в статусе свободного агента, запросил у московского клуба зарплату в размере 750 тысяч евро — больше, чем он зарабатывал в «Акроне». Сторона игрока утверждала, что возвращение Дзюбы в родную команду будет «красивой историей».