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«Спартак» подписание Дзюбы не рассматривал — клуб считает, что форвард не подходит Карседо и может негативно влиять на коллектив («Mash на спорте»)

«Спартак» не подпишет Артема Дзюбу.

Как сообщает телеграм-канал «Mash на спорте», 37-летний нападающий, находящийся в статусе свободного агента, запросил у московского клуба зарплату в размере 750 тысяч евро — больше, чем он зарабатывал в «Акроне». Сторона игрока утверждала, что возвращение Дзюбы в родную команду будет «красивой историей».

Руководство красно-белых отказалось рассматривать этот вариант — в клубе посчитали, что форвард не подходит под стиль Хуана Карлоса Карседо. Кроме того, в «Спартаке» опасались, что присутствие Дзюбы окажет негативное влияние на коллектив.

В прошлом сезоне РПЛ Артем провел 26 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. Его статистику можно найти здесь.

Агент о будущем Дзюбы: «Слово за “Спартаком” и его руководством. Мяч на их стороне».