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Гладилин о желании Дзюбы вернуться в «Спартак»: «Он думает, что находится на одном уровне с Месси по значимости. Но если Лео — это бренд, то Артем — нет»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о желании Артема Дзюбы вернуться в состав красно-белых.

«Это несерьезно! Видимо, Дзюба думает, что он Месси. Не раз же были разговоры, что аргентинец хочет завершить карьеру в “Барселоне”. В его случае понятно, для чего это нужно. Дзюба думает, что по значимости он находится на одном уровне с Месси. Но если Месси — это бренд, то Дзюба — не бренд.

Если Дзюба хочет завершить карьеру в «Спартаке», то пусть прямо об этом скажет. Ему надо поговорить с руководством и сказать, что не претендует на что-то, а просто хочет помочь на один сезон, чем сможет. Будущего у него уже нет, а надо красиво закончить. При этом он не хочет завершить карьеру в «Зените», а именно надеется сделать это в «Спартаке», — сказал Гладилин.