Гладилин о желании Дзюбы вернуться в «Спартак»: «Он думает, что находится на одном уровне с Месси по значимости. Но если Лео — это бренд, то Артем — нет»

Если Дзюба хочет завершить карьеру в «Спартаке», то пусть прямо об этом скажет. Ему надо поговорить с руководством и сказать, что не претендует на что-то, а просто хочет помочь на один сезон, чем сможет. Будущего у него уже нет, а надо красиво закончить. При этом он не хочет завершить карьеру в «Зените», а именно надеется сделать это в «Спартаке», — сказал Гладилин.