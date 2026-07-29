Гуменник стал самым упоминаемым в СМИ петербургским спортсменом за первую половину 2026 года. Семак — 2-й, Дивеев — 3-й

"Петр Гуменник — выдающийся фигурист, но я могу объяснить его лидерство не только ярким выступлением на Олимпиаде в Милане. О нем много писали в светской хронике, упоминали в связи с Елизаветой Туктамышевой, которая тоже очень популярна. Известность Гуменника вышла за пределы фигурного катания.