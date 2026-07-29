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Глава Ассоциации европейских лиг Шефер о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Это поставит под угрозу основы, на которых футбол развивался и процветал многие поколения»

Президент Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг (European Leagues) Клаудиус Шефер осудил руководство ФИФА за намерение продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.

Источник: Спортс‘’

"Новое предложение ФИФА о продаже долей в чемпионате мира даст частным инвесторам постоянное право влиять на будущее футбола. Это поставит под угрозу те основы, на которых футбол развивался и процветал на протяжении многих поколений.

Ответственные футбольные лидеры обязаны объединиться в противодействии этому предложению не только ради сегодняшнего футбола, но и ради будущих поколений игроков и болельщиков, чтобы передать им здоровый, устойчивый спорт, сохраняющий те ценности, которые сделали его игрой номер один в мире", — отметил Шефер.

Ассоциация европейских лиг о планах продать права на ЧМ: «Чемпионат не продается, это не частный актив президента ФИФА. Мы решительно отвергаем это предложение».