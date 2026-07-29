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Бальде о «Барсе»: «Собираюсь остаться здесь еще на много лет. Это мой дом, мне нигде не будет лучше»

Защитник «Барселоны» Алекс Бальде заявил, что хочет остаться в клубе.

Источник: Спортс‘’

— О твоем будущем много говорят. У тебя контракт до 2028 года. Каковы твои намерения?

— Люди всегда много чего говорят, но «Барса» — мой дом. Я в этом клубе 16 лет, всю свою жизнь. Я хочу добиться здесь успеха, мои мысли здесь. Я из Барселоны, это мой дом. Я думаю о том, чтобы остаться здесь еще на много лет. Никакого ухода.

— Если я не ошибаюсь, ты единственный оставшийся в «Барсе» из твоего поколения.

— Это заставляет задуматься, как сложно сюда попасть. Это сочетание упорного труда и многих других факторов. Я болельщик «Барсы», я из Барселоны. Мне нигде не будет лучше, — сказал Бальде.