Бальде о «Барсе»: «Собираюсь остаться здесь еще на много лет. Это мой дом, мне нигде не будет лучше»

— Люди всегда много чего говорят, но «Барса» — мой дом. Я в этом клубе 16 лет, всю свою жизнь. Я хочу добиться здесь успеха, мои мысли здесь. Я из Барселоны, это мой дом. Я думаю о том, чтобы остаться здесь еще на много лет. Никакого ухода.