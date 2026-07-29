Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Рапид В
6
:
Санта-Колома
2
Все коэффициенты
П1
X
13.25
П2
29.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Слован Бр
1
:
Иберия 1999
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Гурник З
1
:
Фенербахче
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Црвена Звезда
5
:
Ларн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Хапоэль Беэр-Шева
2
:
Викингур Р
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Университатя Кр
2
:
Левски
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
П 3:4
Лех
1
:
Орхус
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Копенгаген
2
:
Полесье
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 6:5
СКА
2
:
Зенит Пн
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Жальгирис К
1
:
Клаксвик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
П 6:5
Кайрат
1
:
Омония
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Кировец-Восхождение
0
:
Тосно
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дукаджини
1
:
Лугано
5
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Московская застава - Кристалл
2
:
Красное Знамя
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ильпар
1
:
Металлург Аш
0
П1
X
П2

Стрепетов о Соболеве: «Пора остановить негатив в его адрес. Он выдержал мощную отрицательную волну — не каждый сможет. Раньше были претензии, а сейчас много лестных слов»

Алексей Стрепетов отметил психологическую устойчивость Александра Соболева.

Источник: Спортс‘’

«К Соболеву были претензии, но сейчас уже о нем говорят много лестных слов. Он внес серьезный вклад и в предыдущее чемпионство “Зенита”. Посмотрим, станет ли Саша лидером команды, а также как его будет использовать тренерский штаб.

Большая заслуга характера Саши, что он выдержал мощную волну негатива. К сожалению, она продолжается и сейчас. Не каждый человек сможет такое выдержать. Пора остановить негатив в его адрес. Хвалю его за стойкость, что он перенес эту отрицательную волну, вышел на определенный уровень.

Если говорить о его поведении в Суперкубке, то ему надо было обращаться не к фанатам «Спартака», а к болельщикам «Зенита». Это было бы очень достойно.

Он не пытается провоцировать, просто это эмоции спортсмена, который хочет добиваться результата. Неверно продолжать негатив в его сторону. Да, есть эмоции, но перед болельщиками он уже извинился«, — сказал экс-полузащитник “Зенита”.