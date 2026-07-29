Стрепетов о Соболеве: «Пора остановить негатив в его адрес. Он выдержал мощную отрицательную волну — не каждый сможет. Раньше были претензии, а сейчас много лестных слов»

Большая заслуга характера Саши, что он выдержал мощную волну негатива. К сожалению, она продолжается и сейчас. Не каждый человек сможет такое выдержать. Пора остановить негатив в его адрес. Хвалю его за стойкость, что он перенес эту отрицательную волну, вышел на определенный уровень.