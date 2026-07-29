Французская федерация о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Выражаем глубокую озабоченность, такой процесс требует прозрачности. Желаем участвовать в обсуждениях и выражать замечания»

Такой проект, столь структурный и имеющий важное значение для будущего футбола, требует тщательного и полностью прозрачного процесса обмена информацией, консультаций и принятия решений с участием федераций-членов и других заинтересованных сторон. В настоящее время условия для принятия решения отсутствуют.