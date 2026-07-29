Ассоциация футбольных лиг Чехии не согласна с чешской федерацией насчет продажи ФИФА прав на ЧМ: «Мы полностью на стороне УЕФА и Чеферина»

"В связи с неоднозначным публичным заявлением господина Давида Трунды, председателя Футбольной ассоциации Чешской Республики, Ассоциация футбольных лиг Чехии считает необходимым четко и безоговорочно поддержать позицию УЕФА в отношении последних предложений ФИФА. Речь идет как о создании коммерческого подразделения ФИФА, так и о монетизации миноритарной доли в нем, а также об изменениях в соревнованиях под эгидой ФИФА.