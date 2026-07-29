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Агент Бориско: «Был вариант с Францией, но, когда появился ЦСКА, все команды перестали существовать. Замечательный клуб Лиги 1, но мы его даже не рассматривали»

Марьяна Кашчелан, агент Максима Бориско, рассказала, что он отказался уезжать во Францию на фоне предложения от ЦСКА.

Источник: Спортс‘’

Во вторник армейцы объявили о трансфере 26-летнего вратаря из «Балтики». Контракт с голкипером подписан по схеме «3+1».

— Были ли варианты перейти еще куда‑то, кроме ЦСКА?

— Был вариант с Францией, но мы его даже не рассматривали. Когда появилась возможность с ЦСКА, все остальные команды, в том числе за границей, перестали существовать. Даже Франция перестала существовать. Думаю, все понимают, что это ЦСКА.

— Может, не все поймут, так как Франция не последняя футбольная страна в Европе.

— Да, но опять же, это была маленькая команда. Хотя да, они показывали интерес. Это был клуб Лиги 1, высшего дивизиона. Там замечательная команда, где отличная скаутинговая служба. Но сравнивать это с ЦСКА невозможно, — сказала Кашчелан.