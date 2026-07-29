Агент Бориско: «Был вариант с Францией, но, когда появился ЦСКА, все команды перестали существовать. Замечательный клуб Лиги 1, но мы его даже не рассматривали»

Во вторник армейцы объявили о трансфере 26-летнего вратаря из «Балтики». Контракт с голкипером подписан по схеме «3+1».
— Были ли варианты перейти еще куда‑то, кроме ЦСКА?
— Был вариант с Францией, но мы его даже не рассматривали. Когда появилась возможность с ЦСКА, все остальные команды, в том числе за границей, перестали существовать. Даже Франция перестала существовать. Думаю, все понимают, что это ЦСКА.
— Может, не все поймут, так как Франция не последняя футбольная страна в Европе.
— Да, но опять же, это была маленькая команда. Хотя да, они показывали интерес. Это был клуб Лиги 1, высшего дивизиона. Там замечательная команда, где отличная скаутинговая служба. Но сравнивать это с ЦСКА невозможно, — сказала Кашчелан.