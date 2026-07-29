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Инфантино о продаже часть прав на ЧМ частным инвесторам: «Это лишь предложение, возможность, а не обязанность. Но этот революционный шаг преобразит футбол»

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на критику планов продать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам.

Источник: Спортс‘’

"Это на самом деле всего лишь предложение. Это часть демократического процесса, процесса консультаций, и, что важнее всего, это возможность, а не обязанность.

Это золотая возможность резко ускорить развитие футбола во всем мире. Но еще раз подчеркну: это всего лишь предложение, а не обязательство", — отметил руководитель Международной федерации футбола в ролике, опубликованном организацией.

Инфантино подчеркнул, что предложение направлено на раскрытие «ранее неиспользованного коммерческого потенциала» и зависит от демократического голосования 211 членских ассоциаций ФИФА и одобрения Советом ФИФА.

«Раскрытие этой ценности требует дополнительных экспертизы и знаний, отличных от тех, что нужны для управления и развития самого спорта. Это позволит просто коммерциализировать и упорядочить все соревнования, принадлежащие ФИФА, вместе со спонсорством, телетрансляциями, лицензированием и новыми проектами на благо 211 членских ассоциаций ФИФА», — сказал швейцарец.

Инфантино заявил, что футбол не изменится, а фанаты будут только счастливее.

«Болельщики со всего мира получат неизмеримый выигрыш от этого потенциально революционного шага, потому что он преобразит футбол в их странах», — сказал он.