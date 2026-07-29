Инфантино о продаже часть прав на ЧМ частным инвесторам: «Это лишь предложение, возможность, а не обязанность. Но этот революционный шаг преобразит футбол»

«Раскрытие этой ценности требует дополнительных экспертизы и знаний, отличных от тех, что нужны для управления и развития самого спорта. Это позволит просто коммерциализировать и упорядочить все соревнования, принадлежащие ФИФА, вместе со спонсорством, телетрансляциями, лицензированием и новыми проектами на благо 211 членских ассоциаций ФИФА», — сказал швейцарец.