Инфантино о продаже часть прав на ЧМ частным инвесторам: «Это лишь предложение, возможность, а не обязанность. Но этот революционный шаг преобразит футбол»

"Это на самом деле всего лишь предложение. Это часть демократического процесса, процесса консультаций, и, что важнее всего, это возможность, а не обязанность.
Это золотая возможность резко ускорить развитие футбола во всем мире. Но еще раз подчеркну: это всего лишь предложение, а не обязательство", — отметил руководитель Международной федерации футбола в ролике, опубликованном организацией.
Инфантино подчеркнул, что предложение направлено на раскрытие «ранее неиспользованного коммерческого потенциала» и зависит от демократического голосования 211 членских ассоциаций ФИФА и одобрения Советом ФИФА.
«Раскрытие этой ценности требует дополнительных экспертизы и знаний, отличных от тех, что нужны для управления и развития самого спорта. Это позволит просто коммерциализировать и упорядочить все соревнования, принадлежащие ФИФА, вместе со спонсорством, телетрансляциями, лицензированием и новыми проектами на благо 211 членских ассоциаций ФИФА», — сказал швейцарец.
Инфантино заявил, что футбол не изменится, а фанаты будут только счастливее.
«Болельщики со всего мира получат неизмеримый выигрыш от этого потенциально революционного шага, потому что он преобразит футбол в их странах», — сказал он.