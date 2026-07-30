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Макаров о «Кайсериспоре»: «Мне сказали, что не выплачивают зарплату из-за политических мотивов. Я просто посмеялся — не верю, что это настоящая причина»

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Макаров рассказал о причине, которой «Кайсериспор» объяснил невыплату заработной платы.

Источник: Спортс‘’

Россиянин провел 13 матчей за турецкую команду в минувшем сезоне. Сообщалось, что клуб на протяжении трех месяцев не выплачивал ему заработную плату, что позволило российскому полузащитнику расторгнуть контракт по уважительной причине.

«В “Кайсериспоре” мне лично реально сказали, что не выплачивают зарплату из-за политических мотивов. Я с этого просто посмеялся. Естественно, я не верю, что это настоящая причина.

За всю мою карьеру это вообще первый случай, когда возникла задержка по зарплате. Я сильно не волнуюсь. Есть суд, который скоро решит этот вопрос", — сказал Макаров.