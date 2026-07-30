Невилл о Уэлбеке и Хендерсоне в «Челси»: «В последние 3−5 лет им не хватало опытных игроков. Они будут следить за дисциплиной в раздевалке — в топ-клубах это есть уже мно

Привлечение Джордана Хендерсона и Дэнни Уэлбека, которые знают, как выигрывать титулы Премьер-лиги, будет иметь такое же значение вне поля, как и на поле. Они по-прежнему хорошие игроки, способные вносить вклад в 25−35 игр за сезон, но они будут следить за тем, чтобы молодые игроки каждый день выкладывались на полную.