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Невилл о Уэлбеке и Хендерсоне в «Челси»: «В последние 3−5 лет им не хватало опытных игроков. Они будут следить за дисциплиной в раздевалке — в топ-клубах это есть уже мно

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поддержал решение «Челси» подписать возрастных игроков этим летом в лице Дэнни Уэлбека и Джордана Хендерсона.

Источник: Спортс‘’

«Если вы следили за “Челси” последние три, четыре или пять лет, вы бы сказали, что в клубе наблюдается нехватка опытных игроков.

Я думаю, что создание костяка из хороших, опытных профессионалов, которые будут следить за поведением, ответственным отношением и дисциплиной в раздевалке не происходит по волшебству. Это то, что есть у всех ведущих команд уже много десятилетий.

Привлечение Джордана Хендерсона и Дэнни Уэлбека, которые знают, как выигрывать титулы Премьер-лиги, будет иметь такое же значение вне поля, как и на поле. Они по-прежнему хорошие игроки, способные вносить вклад в 25−35 игр за сезон, но они будут следить за тем, чтобы молодые игроки каждый день выкладывались на полную.

Я считал, что у молодых игроков «Челси» нет настоящего лидера или наставника ни на поле, ни за его пределами. Теперь у них есть люди, которые могут это обеспечить", — Невилл для Sky Sports.