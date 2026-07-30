Адейеми о «Барсе»: «Предчувствую отличный сезон, мы хотим добиться всего. Выиграть ЛЧ — моя мечта, ради этого я работаю каждый день»

— Каковы ваши ожидания от этого сезона?
— У меня такое чувство, что это будет очень хороший сезон, надеюсь, с множеством титулов. Нас ждут великие дела, мы хотим добиться всего, и мы это можем. Именно к этому мы готовимся, и выкладываемся на полную каждый день.
— Вы проигрывали в финале Лиге чемпионов. Думаете, вы сможете взять реванш, будучи в «Барселоне»?
— Конечно, моя мечта — выиграть Лигу чемпионов. Я был близок, но, к сожалению, мы проиграли, и это моя мечта. Именно ради этого я работаю каждый день, — заявил экс-игрок «Боруссии» Дортмунд.