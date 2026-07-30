Мовсисян о Москве: «Превышал скорость так, что друг молился, чтобы полиция остановила — но меня отпускали. Проблем с пробками не было — есть полоса для автобусов! Штрафы были большие»

— О, мне кажется, что я познакомился со всеми полицейскими Москвы! И могу с уверенностью сказать: все они были фанатами «Спартака». Но один раз из-за тонировки меня остановил болельщик ЦСКА. Еще как-то попался фанат «Локомотива». Его пост находился рядом с моим домом, он не любил «Спартак» и сказал мне: «Каждый день буду стоять здесь, и, если ты забьешь нам гол, остановлю!» Так и делал.