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Мовсисян о Москве: «Превышал скорость так, что друг молился, чтобы полиция остановила — но меня отпускали. Проблем с пробками не было — есть полоса для автобусов! Штрафы были большие»

Экс-форвард «Спартака» Юра Мовсисян рассказал о том, как превышал скорость на дорогах Москвы.

Источник: Спортс‘’

— И Москва, и Краснодар — это кошмарный трафик. Вы сами ездили за рулем?

— Да. Москва — это множество машин, но у меня никогда не было проблем с пробками, потому что всегда есть свободная полоса для автобусов. Всегда! Штрафы приходили большие — в этом смысле я помогал экономике России. Собственноручно ее поднимал, ха-ха!

— А сотрудники ДПС часто останавливали?

— О, мне кажется, что я познакомился со всеми полицейскими Москвы! И могу с уверенностью сказать: все они были фанатами «Спартака». Но один раз из-за тонировки меня остановил болельщик ЦСКА. Еще как-то попался фанат «Локомотива». Его пост находился рядом с моим домом, он не любил «Спартак» и сказал мне: «Каждый день буду стоять здесь, и, если ты забьешь нам гол, остановлю!» Так и делал.

А спартаковцы отпускали меня без штрафов — я всегда признавал, что виноват, а они просто улыбались. В этом и прелесть игры за такой великий клуб. Каждый раз я понимал, почему они меня останавливали, и даже не сопротивлялся. Ну да, немного превысил…

Со мной всегда ездил мой друг Филипп. Иногда я превышал скорость так, что он буквально вжимался в кресло и молился, чтобы полиция остановила машину и сделала что-то со мной. Но меня отпускали, — сказал Мовсисян.