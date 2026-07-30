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Глава FFF Диалло о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Проект вызывает много вопросов, у нас не было никакой информации. Деталей нет, хотя он касается крупнейшего турнира в мире»

Президент Футбольной федерации Франции (FFF) Филипп Диалло выразил сомнения по поводу планов ФИФА продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.

Источник: Спортс‘’

"Это тревожный проект, вызывающий множество вопросов. Мы узнали о нем из прессы, не имея никакой предварительной информации.

Мы не понимаем ни его философии, ни необходимости, ни финансовой структуры, ни источников финансирования.

Этот проект вызывает беспокойство, потому что в нем нет деталей, хотя он касается одного из важнейших активов футбола: чемпионата мира, который является крупнейшим спортивным соревнованием в мире«, — заявил Диалло интервью L"Équipe.

Французская федерация о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Выражаем глубокую озабоченность, такой процесс требует прозрачности. Желаем участвовать в обсуждениях и выражать замечания».