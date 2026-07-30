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Бителло о Карпине: «Все проблемы “Динамо” были за полем. Я многое не понимал, не был согласен с некоторыми вещами. Было много требований — это работало против команды»

Полузащитник «Динамо» Бителло поделился мнением о работе Валерия Карпина с командой.

Источник: Спортс‘’

Специалист, также возглавляющий сборную России, тренировал бело-голубых с июля по ноябрь 2025 года.

— Поговорим немного про прошлый сезон. Когда Карпин возглавил «Динамо», у многих появились высокие ожидания. Ты тоже подумал, что с ним вы выиграете трофей?

— Помню, что ажиотаж был очень большой.

Это понятно — у тренера есть имя, он приходит в топ-клуб. Но дальше, к сожалению, ничего не получилось. Наверное, мы не до конца поняли его требования и не смогли адаптироваться к его стилю игры.

— В чем была главная проблема?

— На мой взгляд, нам было очень сложно во время перерыва на матчи сборных. Это именно тот момент, когда команда может исправить свои ошибки в течение сезона.

Но Карпин уезжал в сборную, с командой работали другие тренеры, у которых иные требования. Было сложно. Возможно, это в том числе повлияло на наш результат.

Но все в прошлом — сейчас мы работаем с отличным тренером, и у нас большие цели.

— Ты говорил, что Карпин ввел слишком много правил, игрокам было некомфортно. Ты чувствовал напряжение, было такое, что не мог расслабиться?

— У каждого тренера свой стиль, свои требования. Задача игроков — привыкнуть и адаптироваться к ним. Но есть моменты, когда это сложнее сделать.

Тогда все наши проблемы были за полем. Я тоже многое не понимал, не был согласен с некоторыми вещами.

— Карпин — диктатор?

— Ха-ха, не стал бы его так называть. Он тренер, у которого было очень много своих требований. Иногда это работало против команды.

— В штабе Карпина был тренер по физподготовке Луис Мартинес. Говорят, многие игроки с ним не ладили.

— Не люблю говорить об этом — есть вещи, которые останутся внутри клуба.

Люди, которые находятся здесь, знают, что произошло. Могу только сказать, что на нас оказывалось очень большое давление со стороны тренерского штаба. Возможно, это в том числе мешало футболистам.

Игрокам важно, чтобы в голове не было лишних мыслей на поле. Нам этого немного не хватало, — сказал Бителло.

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