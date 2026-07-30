Губерниев о ЦСКА: «Игдисамов — нормальный и воспитанный мужик. Приятно удивило, что он нашел мой телефон и написал слова благодарности за поддержку. Это умный тренер»

"Надеюсь, что ЦСКА тоже будет бороться за высокие места. Давно пора!
В клубе молодцы, что сделали тренером Игдисамова. Я за него всеми руками и ногами, желаю возможности закрепиться. Это умный тренер, который понимает свое дело.
Меня очень приятно удивило, что Игдисамов нашел мой телефон и написал слова благодарности за поддержку.
Я не ждал благодарностей, но подобная реакция говорит о том, что он абсолютно нормальный и воспитанный мужик. За таких тренеров хочется болеть.
Мы с ним один раз поговорили, и все стало понятно", — сказал Дмитрий Губерниев.