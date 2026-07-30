Гендиректор «Ливерпуля»: «Клуб был на грани банкротства в 2010-м. Сейчас есть прочный фундамент. Хотел бы больше титулов, но счастливы, что выиграли хотя бы несколько»

«Когда FSG (Fenway Sports Group — Спортс» «) приобрел клуб, было проведено множество параллелей с “Бостон Ред Сокс” и “Ливерпулем”, и одна из них заключалась в идее создания культового места, которое органично вписывалось бы в местное сообщество.
Сейчас мы сосредоточены на улучшении инфраструктуры и транспортной доступности вокруг «Энфилда», чтобы привлечь людей в дни, когда нет матчей.
Мы гордимся тем, как нам удалось расширить стадион, сохранив при этом душу клуба, но также модернизировав его в соответствии с традициями клуба.
Футбол не оставляет много времени на размышления и отдых. Больше всего я горжусь тем, что клуб находится в позитивном и хорошем финансовом положении. В 2010 году клуб был буквально на грани банкротства. Теперь у него есть прочный фундамент.
Улучшается инфраструктура, есть возможность остаться на «Энфилде» в долгосрочной перспективе, и есть вещи, которые не всегда попадают в заголовки, но которые чрезвычайно важны для здоровья клуба.
Я бы хотел, чтобы мы выигрывали больше титулов, но нам счастливы, что мы смогли выиграть хотя бы несколько.
У наших болельщиков было отличное время, часто вспоминаю фан-зоны на финалах Лиги чемпионов. Мы проиграли пару матчей, но именно радость, воспоминания и, честно говоря, удовольствие от игры — вот что я время от времени вспоминаю.
И это то, чем каждый, кто связан с «Ливерпулем», должен гордиться, потому что мы делаем это вместе, и мы все хотим, чтобы этот клуб был лучшим в мире", — сказал Билли Хоган.