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Артем Дзюба: «Конфликт с Эмери начался с молочного коктейля. Говорит: “Видел, как ты его пил”. Я такой: “Вы, извините по-русски, проотвечались. Это бред: пиво и колу можно, а коктейль — нель

Нападающий Артем Дзюба объяснил происхождение напряженных отношений с тренером Унаи Эмери в «Спартаке».

Источник: Спортс‘’

Испанский специалист возглавлял красно-белых с июля по ноябрь 2012 года.

— Из-за молочного коктейля у меня начался суперконфликт с Эмери. Вообще все началось с этого. Вот почему мы тогда с ним начался цепляться.

Мы были на сборах где-то в Австрии. У нас был сплав на лодках, и потом был командный фуршет, ужин. Все заказывают пиво, колу, ля-ля-тополя.

А мы с Женей Макеевым были сладкоежки. Так вот, я взял коктейль, подбегает Игорь Ледяхов, говорит: «Ты плавишь всю контору, ты чего, это вообще кошмар». Я говорю: «В смысле?».

— Это классический молочный коктейль из мороженого?

— Классический из мороженого, просто обычный молочный ванильный коктейль.

Он говорит: «Ты все плавишь». Я говорю: «Так, стопэ. Значит, пиво можно, колу с сахаром можно, а молочный коктейль — нельзя?». В ответ: «Да». Я говорю: «Вы вообще нормальные там, нет?». Мне: «Тренер сказал — нельзя». Не вопрос, убираю в сторону.

А у Макеева, у него жировая была, он ел весь McDonald’s, все съедал, и у него еще минус три килограмма. Он такой: «А, слабак». Берет два коктейля — и приговорил. Все сидят, я пил газированную воду или колу, плевался.

На следующий день утром у нас собрание на поле: «Один из вас не уважает коллектив, команду, но не будем об этом, это показывает профессионализм, уважение».

А я понимаю, что про меня, что ли, говорят.

Я говорю: «Извините, мистер, а вы про кого говорите?». Он: «Неважно, он и так понимает». Я: «Нет-нет, у нас в России принято — раз сказали “А”, говорите и “Б”. Вы на кого намекаете? Не на меня ли случайно?». Он: «Молодец, правильно понял».

Я говорю: «Не понял. В чем смысл?». Он: «Ты вчера выпил ванильный коктейль — я лично видел». Я говорю: «Вы лично видели? Я не пил коктейль». Он говорит: «Я лично видел». Я говорю: «Вы даете слово?». Он: «Да».

Тогда говорю: «Тогда вы, извините по-русски, проотвечались, потому что я его не пил. Моя совесть чиста. Более того, скажу, это бред: пиво можно, колу можно, а молочный коктейль — нельзя. Мы не в детском саду. Но я его не пил».

Он: «Тогда кто?». Я такой: «Я похож на стукача? Если надо — он сам скажет. Не надо — не мое дело».

И Макеев такой: «Мистер, это я выпил». Он говорит: «И Дзюбы [коктейль]?». В ответ: «И Дзюбы». Он такой: «Да? Ну ладно, тогда я перепутал».

Я говорю: «Так вы же лично видели. Видели или вам кто-то сказал?». Ну и все, с того [момента] у нас такой холодок начался, пошло-поехало, — сказал Артем Дзюба.

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