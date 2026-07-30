Артем Дзюба: «Конфликт с Эмери начался с молочного коктейля. Говорит: “Видел, как ты его пил”. Я такой: “Вы, извините по-русски, проотвечались. Это бред: пиво и колу можно, а коктейль — нель

Я говорю: «Извините, мистер, а вы про кого говорите?». Он: «Неважно, он и так понимает». Я: «Нет-нет, у нас в России принято — раз сказали “А”, говорите и “Б”. Вы на кого намекаете? Не на меня ли случайно?». Он: «Молодец, правильно понял».