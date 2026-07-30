Сангаре за 37+5 млн фунтов близок к переходу в «Брентфорд» из «Ланса». Хавбек набрал 3+4 в 29 матчах Лиги 1 в прошлом сезоне

Английский клуб ведет переговоры о трансфере 24-летнего футболиста из Мали за 37+5 миллиона фунтов.
В прошлом сезоне хавбек забил 3 гола, сделал 4 передачи и получил 5 желтых карточек в 29 матчах Лиги 1. Его статистику можно изучить по ссылке.
«Брентфорд» близок к договоренности по переходу полузащитника Мамаду Сангаре из «Ланса».
Английский клуб ведет переговоры о трансфере 24-летнего футболиста из Мали за 37+5 миллиона фунтов.
В прошлом сезоне хавбек забил 3 гола, сделал 4 передачи и получил 5 желтых карточек в 29 матчах Лиги 1. Его статистику можно изучить по ссылке.