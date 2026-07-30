Депутат Валуев о том, смогла бы Россия провести ЧМ: «Абсолютно точно. Гарантированно. ЧМ-2018 показал, что мы способны на это. До сих пор пользуемся наследием»

"Абсолютно точно. Гарантированно.
Чемпионат мира 2018 года уже показал, что мы на это способны. Его наследием мы пользуемся до сих пор, как наследием Олимпиады в Сочи", — сказал Николай Валуев.
Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев ответил на вопрос, о том смогла бы Россия провести чемпионат мира.
"Абсолютно точно. Гарантированно.
Чемпионат мира 2018 года уже показал, что мы на это способны. Его наследием мы пользуемся до сих пор, как наследием Олимпиады в Сочи", — сказал Николай Валуев.