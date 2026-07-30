«Дзюба не нужен “Спартаку” — у команды стиль подразумевает прессинг. У Артема другие сильные стороны, красно-белым нужен мобильный нападающий». Никитин о форварде

«Мне кажется, что “Спартаку” не нужен Дзюба.
Стилистика игры команды подразумевает активный, высокий прессинг, движение. Это такой механизм, где важна каждая деталь и не зацикливаются только на центральном нападающем.
Чтобы использовать сильные качества Артема, нужно больше доставлять мячи в штрафную с фланга, использовать длинные передачи.
Артем не помогает команде в прессинге, у него другие сильные стороны. Он подходит другим командам, но «Спартаку» нужен более мобильный форвард", — сказал Алексей Никитин.