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Дзюба о Манчини в «Зените»: «Солярий разрывал, не хватало огурцов на глазах. Тренировка идет, мы пашем, он стоит-стоит, на время смотрит: “Да ну вас, ###” — развернулся и&nbs

Нападающий Артем Дзюба поделился воспоминаниями о работе с Роберто Манчини в «Зените».

Источник: Спортс‘’

Итальянский специалист возглавлял петербуржский клуб с июля 2017 года по июнь 2018 года.

— Ты пережил многих тренеров в «Зените». Можешь вспомнить самого необычного персонажа, с которым было веселее всего?

— Это определенно Манчини, когда он мог уйти с половины тренировки, половину [игроков] не знал, как зовут, кто правша, а кто левша.

Был такой момент. Мы взяли Йоана Молло из «Крыльев Советов», они нас как раз 3:0 хлопнули, он гол забил, две голевые, он тогда нас разорвал.

А мы тогда балансировали — Лига чемпионов и чемпионат. И в Лиге чемпионов выигрывали, а в чемпионате выходили в полноги. И они нас в один момент разорвали.

И Молло приглянулся кому-то из руководителей. Если поставить его один на один на полполя, он разорвет любого защитника в мире. Но у него есть одна тенденция — когда он обыгрывает человека, он ждет его, чтобы еще раз обыграть. Он кайфовал от футбола, обыгрывал, а голы и передачи — это второстепенно.

Он подавал штрафные на тренировки, и Манчини ему орал: «Ну подай ты нормально. Почему ты подаешь правой, а не левой?». Он говорит: «В смысле?». Ему: «Ты же левша». Он: «Тренер, я правша». Он: «Да? Тогда хреново правой бьешь». Он даже не знал, что он правша, левша.

На базе есть солярий, Роберто ходил его разрывал. Мы с тренировки идем, он подворачивал шортики, он уже желтый был, морковного цвета.

— У вас на базе был солярий?

— На базе, и мне кажется, что и сейчас есть. Стоял, где баня, восстановительные процедуры. Там всегда стоял солярий. И вот он его разрывал. Ему только не хватало огурцов на глазах.

Тренировка идет, мы пашем, он стоит-стоит, на время смотрит: «Да ну вас, ###» — развернулся и пошел. Мы потом заходим, а он велосипед крутит, ходит, кайфует, забавный был персонаж, — сказал Артем Дзюба.

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