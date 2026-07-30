Дзюба о Манчини в «Зените»: «Солярий разрывал, не хватало огурцов на глазах. Тренировка идет, мы пашем, он стоит-стоит, на время смотрит: “Да ну вас, ###” — развернулся и&nbs

И Молло приглянулся кому-то из руководителей. Если поставить его один на один на полполя, он разорвет любого защитника в мире. Но у него есть одна тенденция — когда он обыгрывает человека, он ждет его, чтобы еще раз обыграть. Он кайфовал от футбола, обыгрывал, а голы и передачи — это второстепенно.