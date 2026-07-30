Радимов о «Динамо»: «По матчу с “Крыльями” не понимаю, зачем было менять Гусева. Настолько блекло и вяло смотрелась команда на фоне “Зенита”, “Спартака”, “Краснодара

— «Динамо» стартовало в сезоне не так удачно — не смогли на своем поле «вскрыть» «Крылья Советов». Какие впечатления оставил этот матч?
— «Динамо» в целом по подбору игроков, мне кажется, должно бороться за тройку.
Они убрали Ролана Гусева и вернули Сандро Шварца, который провел целую предсезонку, но не смог обыграть «Крылья». Даже не знаю, что тут тогда говорить.
Настолько блекло, настолько вяло смотрелось «Динамо», особенно на фоне остальных матчей — «Зенита», «Спартака», «Краснодара», ЦСКА.
Вообще большинство команд в чемпионате показали физическую готовность на пять баллов, кроме «Динамо».
Я не понимаю, по крайней мере, по этому матчу, зачем было менять Гусева.
Если только заранее было все договорено со Шварцем, если только сейчас «Динамо» прибавит существенно, но я сильно в этом сомневаюсь, — сказал Владислав Радимов.