Радимов о «Динамо»: «По матчу с “Крыльями” не понимаю, зачем было менять Гусева. Настолько блекло и вяло смотрелась команда на фоне “Зенита”, “Спартака”, “Краснодара

Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
12:30
Анри
:
Динамо Брл
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.88
П2
1.27
Футбол. Кубок России
15:00
Темп
:
КДВ
Все коэффициенты
П1
7.00
X
5.50
П2
1.27
Футбол. Лига конференций
17:00
Тобол Кс
:
Паневежис
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.60
П2
10.00
Футбол. Лига конференций
17:00
Атлетик Э
:
Вадуц
Все коэффициенты
П1
5.57
X
4.35
П2
1.59
Футбол. Лига конференций
19:00
Ильвес
:
Стьярнан
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.02
П2
4.57
Футбол. Лига конференций
19:00
Зиря
:
Пайде
Все коэффициенты
П1
1.21
X
6.64
П2
14.25
Футбол. Лига конференций
19:00
Ноа
:
Зимбру
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.67
П2
10.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Пюник
:
Дебрецен
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.34
П2
3.52
Футбол. Лига конференций
19:00
Ауда
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
5.16
X
4.27
П2
1.62
Футбол. Лига конференций
19:00
Интер Т
:
Истанбул Башакшехир
Все коэффициенты
П1
4.97
X
3.91
П2
1.71
Футбол. Лига конференций
19:00
Нымме Калью
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
3.27
X
3.60
П2
2.17
Футбол. Лига конференций
19:00
Яблонец
:
Вараждин
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.10
П2
4.75
Футбол. Лига конференций
19:30
Левадия
:
Гетеборг
Все коэффициенты
П1
3.18
X
3.84
П2
2.14
Футбол. Лига конференций
20:00
Петрокуб
:
Борац Б-Л
Все коэффициенты
П1
3.77
X
3.84
П2
1.93
Футбол. Лига конференций
20:00
Дьер
:
Атерт
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.09
П2
11.00
Футбол. Лига конференций
20:00
Динамо Мн
:
Нефтчи
Все коэффициенты
П1
3.03
X
3.42
П2
2.41
Футбол. Лига конференций
20:00
ХБ Торсхавн
:
Мотеруэлл
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.23
П2
1.58
Футбол. Лига конференций
20:00
Норшелланн
:
ГАИС
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.40
П2
5.80
Футбол. Лига конференций
20:00
Жальгирис В
:
Динамо Тб
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.78
П2
3.67
Футбол. Лига конференций
20:00
Бранн
:
Университатя Кл
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.90
П2
7.00
Футбол. Лига конференций
20:00
Вележ
:
ДАК
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.35
П2
1.98
Футбол. Кубок России
20:00
ФК 10
:
Космос
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.40
П2
7.77
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
6
:
Санта-Колома
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Слован Бр
1
:
Иберия 1999
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Гурник З
1
:
Фенербахче
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Црвена Звезда
5
:
Ларн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Хапоэль Беэр-Шева
2
:
Викингур Р
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Университатя Кр
2
:
Левски
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
П 3:4
Лех
1
:
Орхус
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Копенгаген
2
:
Полесье
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 6:5
СКА
2
:
Зенит Пн
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Жальгирис К
1
:
Клаксвик
0
П1
X
П2

Радимов о «Динамо»: «По матчу с “Крыльями” не понимаю, зачем было менять Гусева. Настолько блекло и вяло смотрелась команда на фоне “Зенита”, “Спартака”, “Краснодара

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил результат матча «Динамо» и «Крыльев Советов» (0:0) в матче 1-го тура Альфа-Банк РПЛ.

Источник: Спортс‘’

— «Динамо» стартовало в сезоне не так удачно — не смогли на своем поле «вскрыть» «Крылья Советов». Какие впечатления оставил этот матч?

— «Динамо» в целом по подбору игроков, мне кажется, должно бороться за тройку.

Они убрали Ролана Гусева и вернули Сандро Шварца, который провел целую предсезонку, но не смог обыграть «Крылья». Даже не знаю, что тут тогда говорить.

Настолько блекло, настолько вяло смотрелось «Динамо», особенно на фоне остальных матчей — «Зенита», «Спартака», «Краснодара», ЦСКА.

Вообще большинство команд в чемпионате показали физическую готовность на пять баллов, кроме «Динамо».

Я не понимаю, по крайней мере, по этому матчу, зачем было менять Гусева.

Если только заранее было все договорено со Шварцем, если только сейчас «Динамо» прибавит существенно, но я сильно в этом сомневаюсь, — сказал Владислав Радимов.