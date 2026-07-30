Маттиас Заммер: «В Германии проблема со спортивными директорами. Слишком много отдаем тренерам — им нужно заботиться об играх и сотрудниках. Это должно измениться»

Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
12:30
Анри
:
Динамо Брл
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.88
П2
1.27
Футбол. Кубок России
15:00
Темп
:
КДВ
Все коэффициенты
П1
7.00
X
5.50
П2
1.27
Футбол. Лига конференций
17:00
Тобол Кс
:
Паневежис
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.60
П2
10.00
Футбол. Лига конференций
17:00
Атлетик Э
:
Вадуц
Все коэффициенты
П1
5.57
X
4.35
П2
1.59
Футбол. Лига конференций
19:00
Ильвес
:
Стьярнан
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.02
П2
4.57
Футбол. Лига конференций
19:00
Зиря
:
Пайде
Все коэффициенты
П1
1.21
X
6.64
П2
14.25
Футбол. Лига конференций
19:00
Ноа
:
Зимбру
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.67
П2
10.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Пюник
:
Дебрецен
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.34
П2
3.52
Футбол. Лига конференций
19:00
Ауда
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
5.16
X
4.27
П2
1.62
Футбол. Лига конференций
19:00
Интер Т
:
Истанбул Башакшехир
Все коэффициенты
П1
4.97
X
3.91
П2
1.71
Футбол. Лига конференций
19:00
Нымме Калью
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
3.27
X
3.60
П2
2.17
Футбол. Лига конференций
19:00
Яблонец
:
Вараждин
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.10
П2
4.75
Футбол. Лига конференций
19:30
Левадия
:
Гетеборг
Все коэффициенты
П1
3.18
X
3.84
П2
2.14
Футбол. Лига конференций
20:00
Петрокуб
:
Борац Б-Л
Все коэффициенты
П1
3.77
X
3.84
П2
1.93
Футбол. Лига конференций
20:00
Дьер
:
Атерт
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.09
П2
11.00
Футбол. Лига конференций
20:00
Динамо Мн
:
Нефтчи
Все коэффициенты
П1
3.03
X
3.42
П2
2.41
Футбол. Лига конференций
20:00
ХБ Торсхавн
:
Мотеруэлл
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.23
П2
1.58
Футбол. Лига конференций
20:00
Норшелланн
:
ГАИС
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.40
П2
5.80
Футбол. Лига конференций
20:00
Жальгирис В
:
Динамо Тб
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.78
П2
3.67
Футбол. Лига конференций
20:00
Бранн
:
Университатя Кл
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.90
П2
7.00
Футбол. Лига конференций
20:00
Вележ
:
ДАК
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.35
П2
1.98
Футбол. Кубок России
20:00
ФК 10
:
Космос
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.40
П2
7.77
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
6
:
Санта-Колома
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Слован Бр
1
:
Иберия 1999
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Гурник З
1
:
Фенербахче
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Црвена Звезда
5
:
Ларн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Хапоэль Беэр-Шева
2
:
Викингур Р
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Университатя Кр
2
:
Левски
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
П 3:4
Лех
1
:
Орхус
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Копенгаген
2
:
Полесье
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 6:5
СКА
2
:
Зенит Пн
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Жальгирис К
1
:
Клаксвик
0
П1
X
П2

Маттиас Заммер: «В Германии проблема со спортивными директорами. Слишком много отдаем тренерам — им нужно заботиться об играх и сотрудниках. Это должно измениться»

Бывший футболист сборной Германии Маттиас Заммер выделил проблему со спортивными директорами в немецком футболе.

Источник: Спортс‘’

"Считаю, что у нас в Германии проблема со спортивными директорами. Мы слишком много отдаем тренерам. Им приходится заботиться о 25 игроках и 50 сотрудниках.

Нам нужен кто-то, кто не просто общается с агентами, но и контролирует весь процесс и понимает, что нужно тренеру.

Все спортивные директора могут обижаться на это. Мы обучаем тренеров, но не спортивных директоров. Это должно измениться.

Если мы критикуем молодых игроков, значит, более опытные футболисты не справились. Значит, мы не направляли их должным образом.

Мы должны решать неприятные проблемы. А если кто-то обидится на пару дней — ну что ж, так тому и быть.

Мы хотим перемен, но только на тех условиях, которые хочет услышать тот, кто находится напротив. Так не получится. Важен только результат.

Оценка «А», результаты, должны снова стать важнее оценки «В», эстетики. Не должно быть споров о поколениях. Если оценка «А» верна, то мы можем позаботиться и об оценке «В», — заявил Маттиас Заммер.