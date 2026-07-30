Маттиас Заммер: «В Германии проблема со спортивными директорами. Слишком много отдаем тренерам — им нужно заботиться об играх и сотрудниках. Это должно измениться»

"Считаю, что у нас в Германии проблема со спортивными директорами. Мы слишком много отдаем тренерам. Им приходится заботиться о 25 игроках и 50 сотрудниках.
Нам нужен кто-то, кто не просто общается с агентами, но и контролирует весь процесс и понимает, что нужно тренеру.
Все спортивные директора могут обижаться на это. Мы обучаем тренеров, но не спортивных директоров. Это должно измениться.
Если мы критикуем молодых игроков, значит, более опытные футболисты не справились. Значит, мы не направляли их должным образом.
Мы должны решать неприятные проблемы. А если кто-то обидится на пару дней — ну что ж, так тому и быть.
Мы хотим перемен, но только на тех условиях, которые хочет услышать тот, кто находится напротив. Так не получится. Важен только результат.
Оценка «А», результаты, должны снова стать важнее оценки «В», эстетики. Не должно быть споров о поколениях. Если оценка «А» верна, то мы можем позаботиться и об оценке «В», — заявил Маттиас Заммер.