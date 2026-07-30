20 футболистов юношеской команды из Эфиопии исчезли по ходу турнира в Швеции. В полиции считают, что это нелегальная миграция

Полиция подозревает, что это добровольная нелегальная миграция.
В юношеском Кубке мира участвовали команды из 77 стран, включая четыре команды из Эфиопии.
По данным шведской полиции, в день финала принимающая сторона обнаружила, что команда и несколько сопровождавших их взрослых пропали без вести.
«С нашей точки зрения, это странно, потому что у нас с этой командой хорошие отношения», — сказал пресс-секретарь турнира Фредрик Бекман.
Он добавил, что руководство турнира подало заявление в полицию в качестве «меры предосторожности». Спустя десять дней после окончания турнира команда все еще числится пропавшей.
Последнее письмо, полученное от эфиопской команды, содержит благодарность за «внимание» со стороны контактного лица клуба и сообщение о том, что «ситуация, по-видимому, заключается в проблемах с коммуникацией».
Однако в электронном письме не сообщается никакой информации о местонахождении команды и о том, вернулась ли она домой.
Полиция, в свою очередь, подтвердила, что команда не вернулась в Эфиопию и считает, что группа исчезла по собственной воле.