«Реал» устно предложил «Ман Сити» 50 млн евро за Родри (Cadena SER)

Опасения по поводу первого фактора исчезли после его игры на чемпионате мира. Сейчас они обращают внимание на второй фактор — цену. Посмотрим, сколько запросит «Сити». Но если Родри будет в форме и, так сказать, обойдется недорого, «Реал» готов за него заплатить, о чем мы писали с декабря.