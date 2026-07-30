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«Реал» устно предложил «Ман Сити» 50 млн евро за Родри (Cadena SER)

«Реал» продолжает работу над трансфером Родри.

Источник: Спортс‘’

Мадридский клуб уже сделал устное предложение о трансфере полузащитника «Манчестер Сити» за 50 миллионов евро, сообщает Cadena SER. Детали сделки еще дорабатываются, но финансовый аспект не должен стать проблемой.

«[В скаутском отделе “Реала”] понимали, что Родри — лучший вариант для полузащиты из-за влияния, которое он может оказать сразу же, его возраста и того, что его контракт истекает в следующем году.

[Сделке мешали] два аспекта: физические проблемы, которые, по их мнению, были связаны с выносливостью игрока, и тот факт, что они не хотели платить за него 80 или 100 миллионов евро.

Опасения по поводу первого фактора исчезли после его игры на чемпионате мира. Сейчас они обращают внимание на второй фактор — цену. Посмотрим, сколько запросит «Сити». Но если Родри будет в форме и, так сказать, обойдется недорого, «Реал» готов за него заплатить, о чем мы писали с декабря.

Я не могу себе представить, что Родри не будет играть за «Реал» в следующем году", — сказал журналист Антон Меана.