Григорян о Дзюбе: «Он подойдет клубу, где тренер не испугается его авторитета, то есть практически никому»

37-летний нападающий находится в статусе свободного агента после ухода из «Акрона».
"Он подойдет клубу, где главный тренер не испугается авторитета Дзюбы, — а это практически никому. Но если говорить об игре, то в прошлом сезоне он доказал, что в порядке.
Мне кажется, что он подойдет «Факелу». По первому туру — они претенденты на борьбу за выживание. Но с Дзюбой они такой участи избежали бы", — сказал Григорян.
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