Экс-игрок тульского «Арсенала» Ламек Банда пропал без вести

Форвард «Лечче» и сборной Замбии Ламек Банда на протяжении двух недель не выходит на связь с итальянским клубом, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, после завершения действующего контракта «Лечче» активировал опцию продления соглашения с игроком. 25-летний футболист также вел переговоры с «Аль-Фатехом» из Саудовской Аравии.
Банда сообщил агентам, что отправится на родину, чтобы решить вопросы с паспортом. 23 июля он прибыл в Лусаки, столицу Замбии. После этого футболист перестал выходить на связь, а информация о его местонахождении отсутствует.
В сезоне-2025/26 Банда забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи в 33 матчах. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,50 миллионов евро.
Банда играл за «Арсенал» с лета 2021 года. На его счету 13 матчей и 1 результативная передача за тульскую команду.