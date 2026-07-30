Колосков считает, что Инфантино уступит давлению УЕФА

«Конечно, это печально, но Инфантино сам довел ситуацию до этого, почувствовав свою незаменимость. Делает, что хочет, вручает премию мира президенту США Дональду Трампу, позволяет ему командовать собой. Теперь новое заявление, ни с кем не советуясь. Конечно, рано или поздно это привело бы к взрыву. Вот результат и последовал. Теперь посмотрим, как другие конфедерации отреагируют», — сказал Колосков.