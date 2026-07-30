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Колосков считает, что Инфантино уступит давлению УЕФА

Колосков считает, что Инфантино будет вынужден уступить УЕФА.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков в разговоре с РИА Новости предположил, что президент ФИФА Джанни Инфантино будет вынужден отказаться от идеи привлечения частных инвестиций в организацию ради примирения с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

ФИФА 28 июля сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера — брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. 30 июля УЕФА объявил о решении бойкотировать турниры ФИФА, включая чемпионат мира.

«Конечно, это печально, но Инфантино сам довел ситуацию до этого, почувствовав свою незаменимость. Делает, что хочет, вручает премию мира президенту США Дональду Трампу, позволяет ему командовать собой. Теперь новое заявление, ни с кем не советуясь. Конечно, рано или поздно это привело бы к взрыву. Вот результат и последовал. Теперь посмотрим, как другие конфедерации отреагируют», — сказал Колосков.

«Но чтобы сорвать чемпионат мира, одной Европы достаточно, потому что чемпионат мира — это Европа. Там есть еще Бразилия и Аргентина, ну и все. Это серьезная заваруха, и нас ожидают веселые денечки», — добавил он.

Собеседник агентства допустил, что Инфантино может удержаться на посту президента ФИФА. «Он изворотливый человек, по нему уже были удары всевозможные, судебные разбирательства с Йозефом Блаттером и Мишелем Платини (бывшими президентами ФИФА и УЕФА — ред.). Судя по всему, ему придется дать заднюю. Единственный вариант — похоронить эту идею, закрыть ее. Другого пути нет — он должен отступить», — резюмировал Колосков.

Инфантино занимает пост президента ФИФА с 2016 года. В апреле 2026 года он объявил о намерении участвовать в следующих выборах главы организации, которые пройдут 18 марта 2027 года в Марокко.