«Натальная карта» — спонсор ФК «10» Мусагалиева на Кубок России. Гостями шоу были Дзюба и Сафонов

«Десятка» дебютирует в Кубке России в матче против «Космоса» сегодня в 20:00 (мск). Игру можно посмотреть в эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе«».
«Натальная карта» — развлекательное шоу, в котором ведущие Олеся Иванченко и Дмитрий Журавлева разбирает натальную карту звездного гостя.
Напомним, гостями шоу становились нападающий Артем Дзюба и голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов.
ФК «10» — медиафутбольный клуб комика и шоумена Азамата Мусагалиева, выступающий в WINLINE Медиалиге. Команда является чемпионом седьмого сезона МФЛ, обладателем Кубка Лиги-2025 и Суперкубка МФЛ-2025. За «Десятку» играют среди прочих экс-игроки РПЛ Брайн Идову, Александр Зотов, Никита Чичерин, Илья Кухарчук. Команду возглавляет экс-футболист сборной России Денис Лактионов.
Возвращение Смолова, Ари и стримеров, последний матч Кудряшова. Новый поход медиаклубов в Кубке.