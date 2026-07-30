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«Натальная карта» — спонсор ФК «10» Мусагалиева на Кубок России. Гостями шоу были Дзюба и Сафонов

ФК «10» Азамата Мусагалиева объявил о сотрудничестве с ВК Видео и шоу «Натальная карта» на FONBET Кубок России.

Источник: Спортс‘’

«Десятка» дебютирует в Кубке России в матче против «Космоса» сегодня в 20:00 (мск). Игру можно посмотреть в эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе«».

«Натальная карта» — развлекательное шоу, в котором ведущие Олеся Иванченко и Дмитрий Журавлева разбирает натальную карту звездного гостя.

Напомним, гостями шоу становились нападающий Артем Дзюба и голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов.

ФК «10» — медиафутбольный клуб комика и шоумена Азамата Мусагалиева, выступающий в WINLINE Медиалиге. Команда является чемпионом седьмого сезона МФЛ, обладателем Кубка Лиги-2025 и Суперкубка МФЛ-2025. За «Десятку» играют среди прочих экс-игроки РПЛ Брайн Идову, Александр Зотов, Никита Чичерин, Илья Кухарчук. Команду возглавляет экс-футболист сборной России Денис Лактионов.

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