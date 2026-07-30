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«Крылья» не рассматривают подписание Дзюбы, заявил глава совдира: «Если бы Артем был так полезен, “Акрон” бы его сохранил. Игроки такого масштаба уже сами себе тренеры, мы делаем акцент на молоде

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Максим Симонов объяснил, почему клуб не рассматривает подписание Артема Дзюбы.

37-летний форвард находится в статусе свободного агента после ухода из «Акрона» по окончании прошлого сезона.

— Когда у тебя ограничен бюджет, ты смотришь только свободных агентов. Очень сложно заплатить за кого‑то. На рынке не так много свободных агентов, которые бы однозначно нам помогли. Я сторонник того, чтобы это были не совсем возрастные игроки, чтобы была дальнейшая перспектива. Я за состав помоложе.

Потому вариантов на текущем рынке не так много. Но думаю, до конца окна есть время. Обычно много трансферов свершается в последние дни трансферного окна. Ведем ежедневную работу по поиску игроков. Нет такого, что новички не нужны. Мне кажется, даже «Зенит» так не может сказать, хотя у них два состава. Мы — тем более.

— Джабраилов (гендиректор «Крыльев Советов» — Спортс«“) тоже открестился от возрастных игроков, когда его спрашивали про Кокорина и Дзюбу. Почему вы не рассматриваете Артема? Разве он бы не мог помочь?

— Игроки такого масштаба, как Дзюба, уже сами себе тренеры. Может, им уже пора на тренерскую работу смотреть. Появление такого футболиста — это всегда конкуренция в раздевалке. Мы же строим команду вокруг главного тренера. Таких игроков всегда сложно интегрировать.

Если бы Дзюба был так полезен, наверное, «Акрон» бы его сохранил. Тем более многие эксперты отмечают, что «Акрон» попал в стыки, потому что все слишком было заточено под Дзюбу. А скорость уже уходит. У возрастных игроков много минусов. Они хорошо дополняют опытный коллектив, как мне видится. Когда стоит какая‑то задача. Такие футболисты уже больше психологи для остальных.

Но мы в будущем намерены делать акцент на молодежь, на людей, которые хотят себя проявить, чтобы дальше двигаться вперед. Дзюбе уже куда двигаться? Или Кокорину? Или условному Чалову? Для них переход сюда всегда будет восприниматься понижением, — сказал Симонов.