«Крылья» не рассматривают подписание Дзюбы, заявил глава совдира: «Если бы Артем был так полезен, “Акрон” бы его сохранил. Игроки такого масштаба уже сами себе тренеры, мы делаем акцент на молоде

Потому вариантов на текущем рынке не так много. Но думаю, до конца окна есть время. Обычно много трансферов свершается в последние дни трансферного окна. Ведем ежедневную работу по поиску игроков. Нет такого, что новички не нужны. Мне кажется, даже «Зенит» так не может сказать, хотя у них два состава. Мы — тем более.