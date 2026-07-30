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В Москве стартовал клубный ЧМ по пляжному футболу

В Москве стартовал неофициальный клубный чемпионат мира по пляжному футболу.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Москве стартовал Московский международный кубок по пляжному футболу, сообщает пресс-служба соревнований.

Матчи турнира, организованного Департаментом спорта города Москвы при поддержке Российских железных дорог (РЖД) и Российского футбольного союза (РФС), проходят на пляжном стадионе «РЖД Арены». Вход для зрителей свободный.

В четверг действующий обладатель трофея «Локомотив» стартовал на турнире с разгромной победы над болгарским клубом «Бетвам» в рамках матча группы A со счетом 18:1.

Результаты других матчей:

группа A.

«Спортиво Лукеньо» (Парагвай) — «Аланьяспор» (Турция) — 6:2;

группа B.

«Коринтианс» (Бразилия) — «Могхавемат Голсапуш» (Иран) — 4:3; ЦОР (Белоруссия) — сборная России — 1:2.

Групповой этап продлится до 1 августа. Турнир завершится 2 августа финалом, а также матчами за 3-е, 5-е и 7-е места.