Карседо о Дзюбе и «Спартаке»: «Это все предположения и спекуляции. Предпочитаю быть реалистом, работаю с теми футболистами, которые есть»

37-летний форвард находится в статусе свободного агента после ухода из «Акрона» по окончании сезона-2025/26.
— Представитель Дзюбы, говоря о возможном переходе игрока в «Спартак» сказал, что мяч на стороне клуба. Действительно ли этот игрок вам предложен? Рассматриваете ли вы его?
— Это зона ответственности клуба и спортивного директора. Я сконцентрирован на тех футболистах, которые есть и работаю с ними.
— Если завтра вам в команду приведут Дзюбу, вы будете готовы с ним работать?
— Это все лишь предположения и спекуляции. Я предпочитаю быть реалистом, — заявил Карседо.