Пирс о поведении аргентинцев на ЧМ: «Бан Куансы продлили, катарца отстранили на 6 матчей за случайный подкат. Как думаете, что ждет игроков сборной Аргентины?»

Итак, игрок после финального свистка наносит удары руками. Если вы создаете прецедент дисквалификации игрока на шесть игр за случайный подкат… На мой взгляд, это нелепо, потому что он не был известным игроком. Кроме того, они сократили дисквалификацию Роналду", — сказал Пирс.