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Пирс о поведении аргентинцев на ЧМ: «Бан Куансы продлили, катарца отстранили на 6 матчей за случайный подкат. Как думаете, что ждет игроков сборной Аргентины?»

Бывший защитник сборной Англии Стюарт Пирс призвал наказать сборную Аргентины за поведение футболистов на ЧМ-2026.

После победы над Англией (2:1) в полуфинале чемпионата мира футболисты аргентинской команды отпраздновали победу с баннером с надписью «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам». Принесенный на стадион фанатами плакат забрал защитник Лисандро Мартинес, а Джованни Ло Чельсо развернул его возле штрафной перед трибуной с аргентинскими болельщиками. ФИФА начала дисциплинарное разбирательство.

Также ФИФА начала расследование потасовки после поражения Аргентины от Испании в финале турнира (0:1), в ходе которой Леандро Паредес, Науэль Молина и тренер аргентинцев Роберто Айяла били и толкали соперников.

«Как вы думаете, что ждет игроков сборной Аргентины? Имейте в виду, что они продлили дисквалификацию Джарелла Куансы и отстранили на шесть матчей катарца (Ассима Мадибо дисквалифицировали на 5 матчей за фол против канадца Исмаэля Коне, получившего в результате два перелома — Спортс»").

Итак, игрок после финального свистка наносит удары руками. Если вы создаете прецедент дисквалификации игрока на шесть игр за случайный подкат… На мой взгляд, это нелепо, потому что он не был известным игроком. Кроме того, они сократили дисквалификацию Роналду", — сказал Пирс.